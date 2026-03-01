Rencontre avec Carole Le Pape Bistrot AmzerZo Saint-Ségal
Rencontre avec Carole Le Pape Bistrot AmzerZo Saint-Ségal dimanche 29 mars 2026.
Rencontre avec Carole Le Pape
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rencontre avec Carole Le Pape Binious et bombardes à Plozévet dans la première moitié du 20ème siècle, des simples outils à l’affirmation d’une identité .
Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English : Rencontre avec Carole Le Pape
L’événement Rencontre avec Carole Le Pape Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE