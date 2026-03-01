Rencontre avec Carole Le Pape Bistrot AmzerZo Saint-Ségal

Rencontre avec Carole Le Pape

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rencontre avec Carole Le Pape Binious et bombardes à Plozévet dans la première moitié du 20ème siècle, des simples outils à l’affirmation d’une identité .

Bistrot AmzerZo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English : Rencontre avec Carole Le Pape

L’événement Rencontre avec Carole Le Pape Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-03-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE