Rencontre avec Carole Martinez Auditorium Clancier Limoges

Rencontre avec Carole Martinez
Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
À l’initiative de l’Association Régionale des Amis du Limousin (ARAL), venez rencontrer l’autrice Carole Martinez. Elle écrit des romans poétiques et inventifs, nourris de l’imaginaire des conteurs qui donnent à entendre les voix oubliées des femmes.
La rencontre sera animée par Florence Jaunez, Fabrice Varieras, Gérard Peylet et des étudiants de la FLSH.
Informations complémentaires auprès de la BFM. .
English : Rencontre avec Carole Martinez
