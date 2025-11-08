Rencontre avec Catherine Broudic Librairie Gwalarn Lannion
Rencontre avec Catherine Broudic Librairie Gwalarn Lannion samedi 8 novembre 2025.
Rencontre avec Catherine Broudic
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:30:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace Catherine Broudic pour son livre Moi, ma terre.
Originaire de Buhulien, Catherine Broudic a souhaité partager l’histoire de sa famille, de son enfance trégorroise et de son rapport à la langue bretonne. Son histoire est aussi celle de l’évolution du monde paysan, marqué par des changements importants au cours du dernier siècle. .
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Catherine Broudic Lannion a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose