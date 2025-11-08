Rencontre avec Catherine Broudic Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Catherine Broudic

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08 17:30:00

Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace Catherine Broudic pour son livre Moi, ma terre.

Originaire de Buhulien, Catherine Broudic a souhaité partager l’histoire de sa famille, de son enfance trégorroise et de son rapport à la langue bretonne. Son histoire est aussi celle de l’évolution du monde paysan, marqué par des changements importants au cours du dernier siècle. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

