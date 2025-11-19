Rencontre avec Catherine Cusset Villa Acantha Aix-en-Provence

Rencontre avec Catherine Cusset

Mercredi 19 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Marcel Proust représente un monument de la littérature française, et la Recherche du temps perdu est considérée comme l’une des plus grandes oeuvres du XXème siècle.

Marcel Proust représente un monument de la littérature française, et la Recherche du temps perdu est considérée comme l’une des plus grandes œuvres du XXe siècle. L’écrivain a su dépeindre son époque, le temps qui passe et l’âme humaine avec précision, en inventant sa propre langue. Pourtant sa lecture est réputée ardue voire inaccessible. Comment surmonter ces barrières et ne pas se laisser intimider ? Quels trésors renferme ce texte qui justifie la fascination qu’il exerce, sur tant de lecteurs ? Dans son dernier essai, Catherine Cusset évoque sa rencontre avec Proust, qu’elle a lu à trois reprises à différents âges de sa vie. Elle nous dira ce qu’elle lui doit et quelles correspondances peuvent exister entre la Recherche et nos propres existences, pour nous donner envie de la relire… ou de la lire ?



Auteure de nombreux romans, Catherine Cusset est reconnue pour son style intimiste et délicat. Elle a étudié à l’École normale supérieure et a obtenu deux doctorats, l’un sur le marquis de Sade et l’autre sur le roman libertin du XVIIIème siècle. Elle a vécu aux États-Unis, enseignant la littérature française à l’université de Yale, avant de se dédier à l’écriture. Parmi ses œuvres La définition du bonheur (Gallimard, 2021), Un brillant avenir (Gallimard, 2008, prix Goncourt des lycéens), et Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard, 2025). .

Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 36 27 10 communication@atelier-languefrancaise.fr

English :

Marcel Proust is a monument of French literature, and La Recherche du temps perdu is considered one of the greatest works of the 20th century.

German :

Marcel Proust stellt ein Monument der französischen Literatur dar und seine Suche nach der verlorenen Zeit gilt als eines der größten Werke des 20. Jahrhunderts.

Italiano :

Marcel Proust è un monumento della letteratura francese e La Recherche du temps perdu è considerata una delle più grandi opere del XX secolo.

Espanol :

Marcel Proust es un monumento de la literatura francesa, y La Recherche du temps perdu está considerada una de las obras cumbres del siglo XX.

