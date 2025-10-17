Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust Villa du Temps retrouvé Cabourg

Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust Villa du Temps retrouvé Cabourg vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 16:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

À l’occasion du festival littéraire Des Mots à la mer , qui revient du 17 au 19 octobre prochain, venez rencontrer Catherine Cusset, autrice du livre Ma vie avec Marcel Proust à la Villa du Temps retrouvé.

À l’occasion du festival littéraire Des Mots à la mer , qui revient du 17 au 19 octobre prochain, venez rencontrer Catherine Cusset, autrice du livre Ma vie avec Marcel Proust à la Villa du Temps retrouvé.

Son essai personnel parle de sa triple lecture de la Recherche à quinze ans, vingt ans, et cinquante ans.

Gratuit, sur inscription à l’adresse contact@villadutempsretrouve.com .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

English : Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust

Come and meet Catherine Cusset, author of Ma vie avec Marcel Proust (My life with Marcel Proust), at the Villa du Temps retrouvé during the Des Mots à la mer literary festival, which returns from October 17 to 19.

German : Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust

Anlässlich des Literaturfestivals Des Mots à la mer , das vom 17. bis 19. Oktober wieder stattfindet, treffen Sie Catherine Cusset, Autorin des Buches Ma vie avec Marcel Proust , in der Villa du Temps retrouvé.

Italiano :

Nell’ambito del festival letterario Des Mots à la mer , che torna dal 17 al 19 ottobre, venite a incontrare Catherine Cusset, autrice di Ma vie avec Marcel Proust , presso la Villa du Temps retrouvé.

Espanol :

En el marco del festival literario Des Mots à la mer , que vuelve del 17 al 19 de octubre, venga a conocer a Catherine Cusset, autora de Ma vie avec Marcel Proust , en la Villa du Temps retrouvé.

L’événement Rencontre avec Catherine Cusset, autrice de Ma vie avec Marcel Proust Cabourg a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Cabourg