Rencontre avec Catherine Dufour Médiathèque Aragon Le Mans

Rencontre avec Catherine Dufour
Autrice majeure de la science-fiction et de la fantasy contemporaine, Catherine Dufour explore avec humour et acuité les monde d’hier et de demain. Venez échanger avec elle autour de son œuvre et de sa vision des futurs possibles.
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
