Rencontre avec Catherine Dufour Médiathèque Aragon Le Mans

Rencontre avec Catherine Dufour

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 19:30:00

2026-02-13

Autrice majeure de la science-fiction et de la fantasy contemporaine, Catherine Dufour explore avec humour et acuité les monde d’hier et de demain. Venez échanger avec elle autour de son œuvre et de sa vision des futurs possibles.

18h Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

