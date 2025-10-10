Rencontre avec Cécile Desprairies Bibliothèque La Mothe-Saint-Héray

Bibliothèque 16 rue Moulin du Pont l’Abbé La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Dans le Paris des Trente Glorieuses, une enfant assiste aux réunions des femmes de la famille organisées au domicile de sa mère, Lucie, dans un immeuble haussmannien…

Vendredi 10 octobre à 19h à La Mothe-St-Héray

Bibliothèque 16 rue Moulin du Pont-l’Abbé

Infos et réservations 05 49 05 16 42

bibliotheque@lamothe79800.fr

Rencontre animée par la librairie Le Matoulu, Melle .

