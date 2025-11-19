Rencontre avec Cécile Rousset autour de sa BD Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus Librairie Notre Temps Valence

Rencontre avec Cécile Rousset autour de sa BD Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus

Librairie Notre Temps 30 grande rue Valence Drôme

2025-11-19 19:00:00

2025-11-19 21:00:00

2025-11-19

Venez assister à une rencontre avec Cécile Rousset autour de la BD Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus sur les collectifs de colleuses d’affiches féministes . Une séance de dédicace est prévue à la fin.

Librairie Notre Temps 30 grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

English :

Join us for a meeting with Cécile Rousset to discuss the comic strip Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus (We are the voice of the voiceless), about feminist poster collectives. A book signing will be held at the end.

German :

Kommen Sie zu einem Treffen mit Cécile Rousset rund um ihren Comic Nous sommes la voix de celles qui n’en en ont plus über feministische Plakatkleberinnenkollektive. Am Ende ist eine Signierstunde vorgesehen.

Italiano :

Venite a conoscere Cécile Rousset, che parlerà del fumetto Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus (Siamo la voce di coloro che non ce l’hanno più), sui collettivi femministi di incollaggio dei manifesti. Al termine ci sarà la firma del libro.

Espanol :

Venga a conocer a Cécile Rousset, que le hablará del cómic Nous sommes la voix de celles qui n’en ont plus (Somos la voz de las que ya no tienen), sobre los colectivos feministas de pegado de carteles. Al final habrá una firma de libros.

