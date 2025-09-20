Rencontre avec Céline Ghys, auteure de romans policiers historiques le Labo Cambrai Cambrai

Rencontre avec Céline Ghys, auteure de romans policiers historiques le Labo Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, réservation conseillée

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Amiens, 1883. Une série de vols rocambolesques divertit la presse et les lecteurs. Un mystérieux « Gentilhomme cambrioleur » dépouille de leur fortune les notables les plus en vue. Mais lorsqu’un crime abject lui est attribué, les habitants et les autorités sont en émoi. Accusé par la police d’être le coupable, Jules Verne n’aura d’autre choix que de poursuivre cet individu pour laver son honneur.

Après avoir publié trois romans chez Nord Avril, Céline Ghys a rejoint les éditions Fayard. Jules Verne contre Nemo est actuellement en cours d’adaptation cinématographique après avoir reçu le prix Nord Soeur 2024 et avoir été finaliste de l’Iris Noir de Bruxelles, du Coquelicot de Nemours et de Créteil en Poche. Jules Verne et le Gentilhomme cambrioleur, édité en 2025, est actuellement en lice pour de nombreux prix.

La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace avec la librairie Majuscules.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France Le Labo est un équipement de la Communauté d'agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l'architecture et du patrimoine.

(c) Céline Ghys