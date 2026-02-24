Rencontre avec Chadia Chaïbi Loueslati à la maison de la Bd Blois

Rencontre avec Chadia Chaïbi Loueslati à la maison de la Bd

3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Dans le cadre de la Semaine Elles, impulsée par la Ville de Blois

Lors de cette rencontre avec Chadia Chaïbi Louleslati, l’autrice de l’ouvrage Liberté, Egalité, S’émanciper, nous racontera son adolescence marquée par des règles familiales strictes, où les filles doivent obéir pendant que les garçons jouissent de libertés. Résistante face à cette injustice, elle s’impose comme la première fille de sa fratrie à obtenir le bac. Son récit, empreint de sincérité, résonne comme un cri du cœur pour toutes celles qui cherchent à briser les chaînes invisibles de l’oppression domestique. Elle évoque sa mère, elle-même victime d’un système qu’elle perpétuait malgré elle, et la nécessité de transmettre une autre voie à ses propres filles. Chadia incarne une voix puissante, celle d’une femme résilien 0 .

3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 42 49 22 bd.boum@orange.fr

As part of the Semaine Elles, organized by the City of Blois

At this meeting with Chadia Chaïbi Louleslati, the author of Liberté, Egalité, S?émanciper, will tell us about her adolescence, marked by strict family rules.

