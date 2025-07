RENCONTRE AVEC CHAP’PERCHÉ Sainte-Croix-Vallée-Française

Découvrez le collectif des highlineurs, grimpeurs et circassiens pendant le marché, lors d’une apparition artistique et musicale !

Cet été, le foyer rural Le Bocal invite le Chap’Perché !

Le Chap’Perché est un collectif des highlineur.ses, grimpeur.ses, et circassien.nes venu.es de divers horizons ayant pour point commun l’amour du plein air. Ses membres partagent leur sensibilité, leur virtuosité, et leur éthique de la vie en communauté, fusionnant cirque et highline, et transformant le village en lieu de spectacle.

Venez les découvrir le dimanche 27 juillet pendant le marché, lors d’une apparition artistique et musicale ! .

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

Discover the collective of highlineers, climbers and circus artists during the market, in an artistic and musical appearance!

German :

Entdecken Sie das Kollektiv der Highlineurs, Kletterer und Zirkusartisten während des Marktes bei einem künstlerischen und musikalischen Auftritt!

Italiano :

Scoprite il collettivo di highliner, scalatori e artisti circensi durante il mercato, in una performance artistica e musicale!

Espanol :

Descubra el colectivo de highliners, escaladores y artistas de circo durante el mercado, ¡en un espectáculo artístico y musical!

