Rencontre avec Charles des Cognets Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Charles des Cognets Librairie Gwalarn Lannion samedi 25 octobre 2025.

Rencontre avec Charles des Cognets

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Nous avons le plaisir de recevoir en dédicace Charles des Cognets pour son livre 14-18 à la pelle comme au fusil.

Après une carrière dans le domaine des nouvelles technologies, Charles des Cognets a décidé de dédier son temps à faire ressurgir des ombres de l’Histoire des figures longtemps ignorées. Aujourd’hui, avec un souci de vérité et de précision, il livre un récit sur le destin de combattants souvent laissés pour compte dans les études sur la Grande Guerre de 1914 les régiments territoriaux bretons. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Charles des Cognets Lannion a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose