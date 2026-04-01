Rencontre avec Chiara Pastorini Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant La Clayette
Rencontre avec Chiara Pastorini Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant La Clayette dimanche 26 avril 2026.
La Clayette
Rencontre avec Chiara Pastorini Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant
Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant avec Chiara Pastorini, philosophe praticienne, animatrice et formatrice en philosophie pour enfants
Et si les enfants étaient de vrais philosophes en herbe ?
Philosophe, autrice et fondatrice des Petites Lumières, Chiara Pastorini partage son expérience de la philosophie avec les enfants, une pratique qu’elle développe depuis de nombreuses années dans les écoles, les médiathèques et les musées.
Comment éveiller l’esprit critique dès le plus jeune âge ? Quels outils pour accompagner les enfants dans leur réflexion ? Une rencontre inspirante autour d’une philosophie vivante, ludique et profondément humaine. .
Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net
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English : Rencontre avec Chiara Pastorini Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant
L’événement Rencontre avec Chiara Pastorini Penser dès l’enfance la philo à hauteur d’enfant La Clayette a été mis à jour le 2026-04-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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