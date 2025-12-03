Rencontre avec Chloé Becqueriaux des éditions Le Cosmographe Bibliothèque des Batignolles Paris
Rencontre avec Chloé Becqueriaux des éditions Le Cosmographe Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 3 décembre 2025.
Comment se fabrique un livre ? Comment illustre-t-on une histoire ? C’est quoi publier un album ? A quoi sert un éditeur ? Qui peut travailler dans l’édition ?
La Bibliothèque des Batignolles est heureuse de recevoir Chloé Becqueriaux, des éditions Le Cosmographe, qui répondra à ces questions.
A l’issue du prix des lecteurs organisé durant le festival du conte 2025, vous avez désigné comme gagnant « Roule, roule petite boule » publié par cette même maison d’édition.
mercredi 3 décembre à 15h30
salle bleue
sur inscription
à partir de 8 ans
Le mercredi 03 décembre 2025
de 15h30 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-03T16:30:00+01:00
fin : 2025-12-03T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-03T15:30:00+02:00_2025-12-03T16:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/