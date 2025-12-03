Rencontre avec Chloé Becqueriaux des éditions Le Cosmographe Bibliothèque des Batignolles Paris

Comment se fabrique un livre ? Comment illustre-t-on une histoire ? C’est quoi publier un album ? A quoi sert un éditeur ? Qui peut travailler dans l’édition ?

La Bibliothèque des Batignolles est heureuse de recevoir Chloé Becqueriaux, des éditions Le Cosmographe, qui répondra à ces questions.

A l’issue du prix des lecteurs organisé durant le festival du conte 2025, vous avez désigné comme gagnant « Roule, roule petite boule » publié par cette même maison d’édition.

mercredi 3 décembre à 15h30

salle bleue

sur inscription

à partir de 8 ans

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/