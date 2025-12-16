Rencontre avec Chloé Thibaud Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 18:30 –

Dans son essai Désirer la violence, la journaliste et essayiste Chloé Thibaud s’est penchée sur la question de la romantisation des violences sexistes dans la pop culture. Avec Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ?, à paraître en mars, elle propose aujourd’hui une réflexion miroir et interroge la diabolisation des personnages féminins dans les films et séries que nous connaissons et consommons tous.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice par la librairie Durance.

