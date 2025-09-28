Rencontre avec Christel Guennec Sévérac d’Aveyron

Rencontre avec Christel Guennec Sévérac d’Aveyron dimanche 28 septembre 2025.

Rencontre avec Christel Guennec

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Venez rencontrer Christel Guennec, praticienne en décodage biologique. Autour de son livre Pour un éveil des consciences.

Se libérere des mémoires inscrites dans le corps. Comment communiquer avec l’intelligence inconsciente qui agit en nous ? .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and meet Christel Guennec, biological decoding practitioner. Discuss her book Pour un éveil des consciences.

German :

Treffen Sie Christel Guennec, Praktikerin für biologische Decodierung. Rund um ihr Buch Pour un éveil des consciences (Für ein Erwachen des Bewusstseins).

Italiano :

Venite a conoscere Christel Guennec, operatrice di decodifica biologica. Discutete del suo libro Pour un éveil des consciences.

Espanol :

Venga a conocer a Christel Guennec, practicante de descodificación biológica. Hablaremos de su libro Pour un éveil des consciences.

