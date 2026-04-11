Rencontre avec Christelle Ferrand Micro-Folie Le Pouliguen

Le Pouliguen

Rencontre avec Christelle Ferrand

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

En avril, la Micro-Folie accueille le projet Totem Animal de Christelle Ferrand.

Artiste et autrice, elle vous racontera son univers et sa démarche artistique ! .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Rencontre avec Christelle Ferrand Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44