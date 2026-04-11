Rencontre avec Christelle Ferrand Micro-Folie Le Pouliguen
Rencontre avec Christelle Ferrand Micro-Folie Le Pouliguen samedi 11 avril 2026.
Le Pouliguen
Rencontre avec Christelle Ferrand
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
En avril, la Micro-Folie accueille le projet Totem Animal de Christelle Ferrand.
Artiste et autrice, elle vous racontera son univers et sa démarche artistique ! .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Rencontre avec Christelle Ferrand Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44
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