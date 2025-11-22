Rencontre avec Christelle Le Guen Librairie Gwalarn Lannion

Rencontre avec Christelle Le Guen

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

La librairie Gwalarn a le plaisir de recevoir en dédicace l’illustratrice Christelle Le Guen pour sa version illustrée du roman Le gardien du feu d’Anatole Le Braz.

Peintre, illustratrice, graveuse et auteure, Christelle Le Guen est bien connue dans le monde de l’édition et de l’illustration en Bretagne.

De nombreuses œuvres en français et en breton ont été illustrées par ses soins. Elle a notamment illustré le roman graphique bilingue Anjela, retraçant la vie d’Anjela Duval et la collection La table ronde qui relate l’enfance des personnages de la légende arthurienne.

Cette fois-ci, l’artiste bretonne a choisi d’illustrer Le gardien du feu écrit par en 1900 par Anatole Le Braz, dont l’écriture est selon elle truffée d’images, du pain bénit pour une illustratrice . Elle opte pour la technique du fusain lui permettant de jeter des ciels immenses et chargés, n’importe quelle nuit, les mouvements imprévisibles de la mer, des arbres ratatinés et même les fines écritures des dentelles .

Le roman prend pour décor la Pointe du Raz en 1876. Le phare de Gorlébella est éteint. Dans un dossier retrouvé sur place, le gardien Goulven Dénès a consigné sa vie. Il explique pourquoi il s’est jeté à la mer, et surtout pourquoi deux cadavres se trouvent dans une pièce du phare fermée à clé. Lui, austère et bourru, a épousé la belle Adèle. Tout à sa passion, Goulven n’a pas vu se profiler le drame. Comment s’est-il retrouvé dans cet enfer ? Anatole le Braz maintient le lecteur en haleine et livre un texte puissant d’une remarquable justesse psychologique.

Christelle Le Guen parvient à retranscrire parfaitement l’ambiance du roman le tumulte de la mer et des esprits. .

