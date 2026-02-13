Rencontre avec Christelle Mazza, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Christelle Mazza Mardi 3 mars, 17h30 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée en collaboration avec l’Appel des Appels 67

Dans l’ombre de la « Grande Société », de l’industrialisation à l’IA, le monde du soin a progressivement cartographié la détérioration préoccupante de la santé mentale des travailleurs. Plus la souveraineté se dématérialise et la science progresse, plus l’ordre social se désagrège. Parmi ces indicateurs, celui de la souffrance au travail des fonctionnaires reste savamment occulté.

Y aurait-il un lien entre la clinique du service public et l’effondrement démocratique de notre pays ? Alors que l’exception d’urgence est devenue la norme, l’actualité met au jour une quantité effrayante d’atteintes à la probité jusqu’au plus haut sommet de l’État. Au fil de ses interpénétrations avec le marché, l’État de droit, fragilisé, cohabite désormais avec d’autres ordres.

Fonctionnaires, il devient urgent d’entrer en résistance. L’action devra passer par l’éveil d’une conscience juridique et politique pour reconstruire un État de droit fondé sur la dignité humaine et l’éthique. La démocratie est en danger : nous sommes tous concernés.

Avocate au Barreau de Paris depuis 2006, Christelle Mazza exerce en droit de la fonction publique et en droit pénal du travail. Fondatrice du cabinet Outrenoir, elle dispose d’une expertise reconnue en matière de droits humains, de souffrance au travail et de harcèlement moral institutionnel, notamment dans les secteurs régalien et hospitalier. Engagée de longue date aux côtés des lanceurs d’alerte, elle intervient régulièrement dans des affaires majeures liées à la probité, à l’éthique publique et à la protection de l’État de droit. Autrice de plusieurs ouvrages de référence, elle mène également un travail de réflexion et de diffusion culturelle sur les mécanismes de domination et de corruption au cœur des institutions.

Venez découvrir Souffrance au travail dans le service public : Sortir du silence, Entrer en résistance de Christelle Mazza publié aux éditions Puits Fleuri.

Photographie : ©LABORNE

