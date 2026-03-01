Rencontre avec Christelle Taraud Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Christelle Taraud

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Pensé comme un laboratoire scientifique, politique et littéraire, Les Filles-au-Diable suit les traces des sorcières de Steilneset en racontant l’histoire singulière d’un lieu au travers des expériences croisées de deux femmes l’une, Norvégienne, venue du passé, l’autre, Française, vivant aujourd’hui. Dans la longue trame du temps qui se dessine entre 1620 et 2022, d’autres territoires (Irak, Mexique, Canada, Ghana, Rwanda, Cambodge…) ayant connu des épisodes féminicidaires paroxystiques sont convoqués.

.

Entre récit historique, analyse politique et déambulation poétique, les parcours s’entrelacent, les voix s’entrechoquent, les récits s’enchevêtrent. Émerge alors une autre histoire des chasses aux sorcières , qui fait écho à des situations très contemporaines de haine contre les femmes un peu partout dans le monde.

.

Rencontre animée par Maryne Bruneau, experte Egalité, autrice, dirigeante du cabinet Egaluce dans le cadre d’un partenariat avec Egaluce.

Les filles-au-diable éd. La découverte

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Christelle Taraud

