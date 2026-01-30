Rencontre avec Christian Grataloup Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

De la Méditerranée à l’Asie centrale, des Balkans au Yémen s’étend une région qui n’est qu’histoire. C’est au Moyen-Orient que sont nées les premières villes, l’écriture, la monnaie métallique… Là s’est dessiné un lieu de contacts, de conquêtes et d’échanges entre les peuples. En partant du fond cartographique de la revue L’Histoire, Christian Grataloup et Vincent Lemire retracent la complexité et la richesse d’une région traversée par les civilisations, les monothéismes, les empires et les conflits. Un espace marqué par des rivalités géopolitiques, mais aussi par une exceptionnelle vitalité culturelle et scientifique.Christian Grataloup est un géohistorien français, spécialiste de géohistoire, de didactique et de modélisation graphique. Il s’intéressant aussi à l’épistémologie de la géographie, ainsi qu’aux représentations géographiques et à leur influence.Jusqu’en 2014, il fut professeur à l’université Paris VII-Denis-Diderot, ainsi qu’à Sciences Po Paris et président du conseil scientifique de l’UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS).Atlas historique du Moyen-Orient**, Christian Grataloup, Vincent Lemire, Les Arènes-L’Histoire, 2025** Rencontre organisée en partenariat avec La librairie La Géothèque

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



