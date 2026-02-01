Rencontre avec Christian Vincent pour son livre SOS glaciers Editions Guérin Paulsen Chamonix-Mont-Blanc

Rencontre avec Christian Vincent pour son livre SOS glaciers

Editions Guérin Paulsen 30 av du Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Dans son livre , Christian Vincent, un des meilleurs spécialistes mondiaux de la glaciologie raconte comment il évalue les risques glaciaires depuis vingt ans explications, sauvegarde, solutions.

English :

In his book, Christian Vincent, one of the world’s leading specialists in glaciology, explains how he has been assessing glacier risks over the last twenty years: explanations, safeguards and solutions.

