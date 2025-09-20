Rencontre avec Christophe Blamm, architecte du PARCC PARCC Labenne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Rencontre avec Christophe Blamm, architecte du PARCC, centre d’art inauguré en 2024. Le PARCC est un bâtiment construit dans une petite forêt. Il s’inscrit harmonieusement dans cet espace naturel.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, entée libre samedi et dimanche de 14h à 18h.

PARCC Théâtre de verdure, 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 70 00 20 https://www.cc-macs.org/culture-sport-loisirs/culture/arts-plastiques/parcc-centre-dart/decouvrez-le-parcc/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-macs.org/actualite/parcc-rencontre-avec-christophe-blamm-architecte-du-parcc/ »}] Le PARCC est un centre d’art situé dans la forêt du Théâtre de verdure de Labenne. Il présente des expositions d’art contemporain, propose différents temps de médiation et dispose d’ateliers pour les artistes. Le PARCC dépend de la Communauté de communes MACS. Il a ouvert ses portes en juin 2024. Parking public Place Darmanté, 40530 Labenne.

Accès handicapés 13 rue des Jardins du bourg, 40530 Labenne

