Rencontre avec Christophe Caillaud, CEO de la Maison Liaigre Maison Liaigre Paris Mercredi 19 novembre, 08h30 sur inscription

Rencontre avec Christophe Caillaud, CEO de la Maison Liaigre, par HEC Alumni

Rencontrez Christophe Caillaud, CEO de la Maison Liaigre, et vivez une expérience exclusive dans l’exceptionnel hôtel particulier du 77 Faubourg Saint-Honoré. Plongez dans les coulisses d’une maison de création emblématique qui façonne le luxe contemporain.

Cher(e) camarade,

Le Club HEC Alumni Luxe & Création a le plaisir de t’inviter à une matinée privilégiée aux côtés de Christophe Caillaud, dirigeant passionné de Liaigre.

Formé à l’ESSEC et fort d’une expérience à la tête de Jean Paul Gaultier, Christophe Caillaud s’attache depuis 2009 à faire rayonner Liaigre autour de valeurs d’excellence, de créativité et de modernité intemporelle. Sous son impulsion, la maison s’est affirmée comme référence internationale du luxe discret, créant des espaces et du mobilier signés par leur élégance et leur authenticité.

Pour la première fois, Liaigre vous ouvre ses portes sur la Rive Droite : dans cet hôtel particulier de 800 mètres carrés répartis sur quatre niveaux situés en face de l’hôtel Bristol, Liaigre a imaginé une offre complète au cœur de ses compétences en architecture d’intérieur, de mobilier et design. Conçue comme un espace de vie, de découverte et d’exposition, cette adresse offre une immersion dans l’univers Liaigre, bien au-delà de l’expérience habituelle d’un showroom.

Lors de cette rencontre, Christophe Caillaud partagera avec les Alumni les secrets de la transition entre Christian Liaigre et la marque éponyme, détaillera la vision novatrice de l’entreprise et abordera les enjeux d’un secteur exigeant entre architecture intérieure, mobilier et luminaires design.

Déroulement de la manifestation

8 : 30 – Accueil & Visite du 77 Faubourg St-Honoré

9 : 00 – Intervention de Christophe Caillaud et Q&A

10 : 00 – fin de l’évènement

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette matinée très inspirante.

Coralie de Fontenay, Présidente du Club HEC Luxe et Création

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/rencontre-avec-christophe-caillaud-ceo-de-la-maison-liaigre-dans-l-exceptionnel-hotel-particulier-du-77-faubourg-saint-honore/2025/11/17/13091

Maison Liaigre 77 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Quartier de la Madeleine Paris 75008 Paris