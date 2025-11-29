Rencontre avec Christophe Rouillon Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Christophe Rouillon

Dix années de publications, ça se fête ! Une rencontre en lecture et chanson pour découvrir ou redécouvrir les écrits, les textes, les articles, les poésies et les chansons de cet artiste local !

English :

Celebrating ten years of publications! A reading and song event to discover or rediscover the writings, texts, articles, poetry and songs of this local artist!

German :

Zehn Jahre Veröffentlichungen, das ist ein Grund zum Feiern! Ein Treffen mit Lesung und Gesang, um die Schriften, Texte, Artikel, Gedichte und Lieder dieses lokalen Künstlers zu entdecken oder wiederzuentdecken!

Italiano :

Dieci anni di pubblicazioni sono da festeggiare! Un evento di lettura e canto per scoprire o riscoprire gli scritti, gli articoli, le poesie e le canzoni di questo artista locale!

Espanol :

¡Diez años de publicaciones es algo que hay que celebrar! ¡Un evento de lectura y canto para descubrir o redescubrir los escritos, artículos, poesías y canciones de este artista local!

