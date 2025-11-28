Rencontre avec Christophe Viller Brumath
Rencontre avec Christophe Viller Brumath vendredi 28 novembre 2025.
Rencontre avec Christophe Viller
9 Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 19:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Il présentera son livre et les récits de civils et de militaires en lien avec l’alsace, suivi d’un temps questions-réponses et d’une séance de dédicace.
Christophe Viller, passionné par l’histoire, a publié À chacun sa guerre , un recueil de témoignages sur la seconde guerre mondiale. Il présentera son livre et les récits de civils et de militaires en lien avec l’alsace, suivi d’un temps questions-réponses et d’une séance de dédicace. 0 .
9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr
English :
He will present his book and the stories of civilians and soldiers connected with Alsace, followed by a question-and-answer session and a book signing.
German :
Er wird sein Buch und die Berichte von Zivilisten und Militärs mit Bezug zum Elsass vorstellen, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde und einer Signierstunde.
Italiano :
Presenterà il suo libro e le storie di civili e soldati legati all’Alsazia, seguite da una sessione di domande e risposte e dalla firma del libro.
Espanol :
Presentará su libro y las historias de civiles y soldados relacionados con Alsacia, a lo que seguirá una sesión de preguntas y respuestas y una firma de libros.
L’événement Rencontre avec Christophe Viller Brumath a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau