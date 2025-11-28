Rencontre avec Christophe Viller Brumath

Rencontre avec Christophe Viller

Il présentera son livre et les récits de civils et de militaires en lien avec l’alsace, suivi d’un temps questions-réponses et d’une séance de dédicace.

Christophe Viller, passionné par l'histoire, a publié À chacun sa guerre , un recueil de témoignages sur la seconde guerre mondiale.

9 Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

He will present his book and the stories of civilians and soldiers connected with Alsace, followed by a question-and-answer session and a book signing.

German :

Er wird sein Buch und die Berichte von Zivilisten und Militärs mit Bezug zum Elsass vorstellen, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde und einer Signierstunde.

Italiano :

Presenterà il suo libro e le storie di civili e soldati legati all’Alsazia, seguite da una sessione di domande e risposte e dalla firma del libro.

Espanol :

Presentará su libro y las historias de civiles y soldados relacionados con Alsacia, a lo que seguirá una sesión de preguntas y respuestas y una firma de libros.

