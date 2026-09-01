Rencontre avec Christopher Laquieze Cahors
vendredi 25 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Rencontre avec Christopher Laquieze
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Rencontre avec l'influenceur littéraire et auteur Christopher Laquieze, suivi d'une dédicace.
Rencontre avec l'influenceur littéraire et auteur Christopher Laquieze, suivi d'une dédicace.
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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
Meet literary influencer and author Christopher Laquieze, followed by a book signing.
L’événement Rencontre avec Christopher Laquieze Cahors a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot
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