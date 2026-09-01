Informations pratiques

Cahors

Rencontre avec Christopher Laquieze

185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Rencontre avec l'influenceur littéraire et auteur Christopher Laquieze, suivi d'une dédicace.

Rencontre avec l'influenceur littéraire et auteur Christopher Laquieze, suivi d'une dédicace.

.

185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet literary influencer and author Christopher Laquieze, followed by a book signing.

L’événement Rencontre avec Christopher Laquieze Cahors a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors – Vallée du Lot