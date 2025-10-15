Rencontre avec Claire Castillon La Compagnie des Livres Vernon

Rencontre avec Claire Castillon

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2025-10-15 18:30:00

2025-10-15

Claire Castillon sera présente à la librairie La Compagnie des Livres à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Un petit peu malheureusement » aux éditions Gallimard, à destination des adolescents.

Entrée libre. .

