Rencontre avec Claire Delbard Librairie La Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain samedi 18 octobre 2025.

Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Début : 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Rencontre avec Claire Delbard, créatrice de la maison d’éditions « l’Atelier des Noyers » samedi 18 octobre à 17h.

Basée à Perrigny-lès-Dijon, en Bourgogne, L’Atelier des Noyers est une maison d’édition indépendante créée en 2016 par Claire Delbard.

Elle publie des ouvrages mêlant texte et image, empreints de poésie, de graphisme et de sens. .

Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com

