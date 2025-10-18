Rencontre avec Claire Delbard Librairie La Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain
Rencontre avec Claire Delbard Librairie La Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain samedi 18 octobre 2025.
Rencontre avec Claire Delbard
Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 17:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Rencontre avec Claire Delbard, créatrice de la maison d’éditions « l’Atelier des Noyers » samedi 18 octobre à 17h.
Basée à Perrigny-lès-Dijon, en Bourgogne, L’Atelier des Noyers est une maison d’édition indépendante créée en 2016 par Claire Delbard.
Elle publie des ouvrages mêlant texte et image, empreints de poésie, de graphisme et de sens. .
Librairie La Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com
English : Rencontre avec Claire Delbard
German : Rencontre avec Claire Delbard
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre avec Claire Delbard Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2025-09-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)