Rencontre avec Clara Nizzoli, traductrice en résidence à Douarnenez, en partenariat avec l’association Rhizomes Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Rencontre avec Clara Nizzoli, traductrice en résidence à Douarnenez, en partenariat avec l’association Rhizomes

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 19:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Clara Nizzoli est traductrice du grec moderne et co-fondatrice de la revue CAFÉ (Collecte Aléatoire de Fragments Étrangers), qui met en valeur la littérature traduite depuis des langues minorées. Elle a récemment participé à la création du Prix NET (Nouvelles Étrangères Traduites) qui promeut le genre de la nouvelle et dont la première édition s’est tenue en 2025.

Clara a notamment traduit l’écrivain Michalis Makropoulos et s’intéresse dans son travail de traductrice au Kaliarda, un argot cryptés utilisé en Grèce par la communauté queer dans les années 1940, et dont certains mots sont aujourd’hui rentrés dans l’argot moderne.

– .

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 22 12 99 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Clara Nizzoli, traductrice en résidence à Douarnenez, en partenariat avec l’association Rhizomes

L’événement Rencontre avec Clara Nizzoli, traductrice en résidence à Douarnenez, en partenariat avec l’association Rhizomes Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-31 par OT PAYS DE DOUARNENEZ