Rencontre avec Clara Renard Altkirch

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
Rencontre avec l’autrice Clara Renard
Clara Renard, autrice de roman contemporains remplis d’émotions et de douceur, vient vous rendre visite à la librairie Mille Feuille pour des discussions et des dédicaces. .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
Meeting with author Clara Renard
