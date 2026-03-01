Rencontre avec Clara Renard Altkirch

Rencontre avec Clara Renard

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Rencontre avec l’autrice Clara Renard

Clara Renard, autrice de roman contemporains remplis d’émotions et de douceur, vient vous rendre visite à la librairie Mille Feuille pour des discussions et des dédicaces. .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com

English :

Meeting with author Clara Renard

