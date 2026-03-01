Rencontre avec Claude Koenig Altkirch
Rencontre avec Claude Koenig Altkirch samedi 14 mars 2026.
Rencontre avec Claude Koenig
1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Venez rencontrez Claude Koenig pour une matinée de dédicasse et de discussion
Rencontre dédicace avec Claude Koenig auteur des livres:
Jouvencia, et Le Gardien du temps, auto-édition .
1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97 info@librairie-altkirch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet Claude Koenig for a morning of book signing and discussion
L’événement Rencontre avec Claude Koenig Altkirch a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme du Sundgau