Rencontre avec Claude Koenig Altkirch

Rencontre avec Claude Koenig

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 09:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez rencontrez Claude Koenig pour une matinée de dédicasse et de discussion
Rencontre dédicace avec Claude Koenig auteur des livres: 

Jouvencia, et Le Gardien du temps, auto-édition    .

1 Place Goutzwiller Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 90 97  info@librairie-altkirch.com

English :

Come and meet Claude Koenig for a morning of book signing and discussion

