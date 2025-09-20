Rencontre avec Claude Maria Magasin Cultura Valence
Rencontre avec Claude Maria Magasin Cultura Valence samedi 20 septembre 2025.
Rencontre avec Claude Maria
Magasin Cultura 2 place Joseph Vallot Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Dédicace du roman “Les Carnets de la Mouche” par l’auteur Claude MARIA, médecin expert honoraire près la Cour d’Appel d’Aix En Provence.
Magasin Cultura 2 place Joseph Vallot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 39 03 03 70
English :
Dedication of the novel « Les Carnets de la Mouche » by author Claude MARIA, honorary medical expert at the Aix-en-Provence Court of Appeal.
German :
Signierstunde des Romans « Les Carnets de la Mouche » (Die Aufzeichnungen der Fliege) durch den Autor Claude MARIA, ehrenamtlicher medizinischer Sachverständiger am Berufungsgericht Aix En Provence.
Italiano :
Firma del romanzo « Les Carnets de la Mouche » da parte dell’autore Claude MARIA, medico onorario presso la Corte d’Appello di Aix En Provence.
Espanol :
Firma de la novela « Les Carnets de la Mouche » por el autor Claude MARIA, perito médico honorario del Tribunal de Apelación de Aix En Provence.
