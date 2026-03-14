Rencontre avec Claude Sérillon, homme de l’info, homme de culture et écrivain Place de l’église Saint-Hilaire-Luc

Rencontre avec Claude Sérillon, homme de l’info, homme de culture et écrivain

Place de l’église Carré Fournil Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Claude SERILLON incarne l’élégance et la rigueur de l’information à la française. Fort d’une carrière de plus de quarante ans, il a marqué l’histoire de la télévision en présentant le journal de 20 Heures sur Antenne 2 (devenu France 2) durant les années 80 et 90.

• L’Homme de l’Info Connu pour son intégrité et son ton posé, il a couvert les plus grands événements mondiaux, faisant de lui l’une des personnalités les plus respectées du paysage audiovisuel.

• L’Écrivain et l’Homme de Culture Au-delà du JT, Claude Sérillon est un auteur prolifique (romans, essais, poésie) et un passionné de littérature et de sport (notamment le cyclisme et le Tour de France).

• L’Engagement Public Son expertise l’a également conduit à conseiller la présidence de la République, apportant sa vision stratégique de la communication au plus haut sommet de l’État.

Sur réservation .

Place de l’église Carré Fournil Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 72 56 mmpassemard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Claude Sérillon, homme de l’info, homme de culture et écrivain

L’événement Rencontre avec Claude Sérillon, homme de l’info, homme de culture et écrivain Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze