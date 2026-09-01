Rencontre avec Clémentine Mélois Librairie Dialogues Brest

Informations pratiques

Brest

Rencontre avec Clémentine Mélois

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Seule dans son appartement, une jeune femme emballe ses affaires à la veille d’un déménagement. Elle pense à l’homme dont elle vient de se séparer et des récits surgissent des objets qu’elle manipule et qui apparaissent comme autant de témoins de leur vie commune.

Après « Alors c’est bien », Clémentine Mélois nous offre un nouveau roman sur le souvenir, plein de surprises et d’une rare fantaisie.

« Choses que je croyais perdues « – éd. Gallimard

Informations pratiques :

gratuit sur inscription .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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L’événement Rencontre avec Clémentine Mélois Brest a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue