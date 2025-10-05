Rencontre avec Clotilde de Brito, lectures & dédicaces Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Rencontre avec Clotilde de Brito, lectures & dédicaces Dimanche 5 octobre, 17h00 Bibliothèque Le Blé en Herbe Côtes-d’Armor

Entrée libre et gratuite

Poétesse et autrice, Clotilde de Brito lira des extraits de ses livres Mal au vide et Femmes funambules. Un univers singulier à découvrir, où la poésie et l’oralité se mêlent tissant un lien entre l’intime et l’universel pour faire naître l’émotion.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet, 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 0296721424

