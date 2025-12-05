Rencontre avec Cocanha, invitées des Trans Musicales Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 5 décembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Invité aux Trans Musicales le 6 décembre, le duo toulousain Cocanha se prête au jeu de la rencontre et de l’échange autour de son univers polyphonique occitan.

Caroline Dufau et Lila Fraysse revisitent le répertoire occitan en l’accordant à leurs engagements militants. Tambourins à cordes, mains et podorythmie soutiennent leurs voix, évoquant parfois San Salvador (invité des Trans en 2019).

Rencontre organisée en partenariat avec les Trans Musicales.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine