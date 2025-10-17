Rencontre avec Colette Tilhou exposition Féminins Plurielles Place de l’Hôtel de ville Arudy

Rencontre avec Colette Tilhou exposition Féminins Plurielles Place de l'Hôtel de ville Arudy vendredi 17 octobre 2025.

Place de l'Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Rencontre et démontration d’aquarelle par l’artiste Colette Tilhou dans le cadre de l’exposition « Féminins Plurielles ». Découvrez les 26 portraits aquarellés réalisés par Colette Tilhou pour le livre Féminins plurielles de Gisèle Montaut. Une exposition sensible qui met en lumière les visages et l’énergie de femmes d’aujourd’hui, du Béarn et d’ailleurs, illustrant la diversité et la richesse des parcours féminins. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

