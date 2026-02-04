Rencontre avec Coralie Fournier-Moris Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Rencontre avec Coralie Fournier-Moris

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 17:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Dans le cadre de la seconde édition de la Bibliothèque du vivant , un cycle d’animations culturelles destiné à explorer la richesse et la diversité du vivant, dans une démarche citoyenne de partage et de transmission collective, la Médiathèque de Piriac-sur-Mer propose l’exposition Vivant par la photographe Coralie Fournier-Moris.

Une œuvre autobiographique où l’intimité et ses expériences sont mises en scène de façon poétique. Une exposition qui se prolonge au-delà du cadre pour les adeptes des beaux week-ends de mai.

Rencontrez l’artiste: un échange privilégié autour de son travail photographique.

Photographe et professeur d’arts appliqués installée en Loire-Atlantique, Coralie Fournier Moris explore les thèmes de l’identité, et de la mémoire. Elle utilise la photographie pour raconter des histoires et saisir des moments significatifs, souvent liés à des contextes sociaux ou personnels. Elle a également développé des projets qui explorent le quotidien et les interactions humaines, cherchant à créer un dialogue visuel entre le spectateur et les sujets de ses photographies.

.

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Coralie Fournier-Moris Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT44