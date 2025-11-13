Rencontre avec Corentin Chatelperron MoHo Caen

Rencontre avec Corentin Chatelperron

Corentin de Chatelperron est ingénieur, explorateur et fondateur du Low-tech Lab et de l’association Biosphère Expérience. À bord du voilier laboratoire Nomade des Mers , il a parcouru le monde en quête de solutions techniques simples, durables et accessibles, inspirées de savoir-faire locaux.

Son travail vise à expérimenter et partager ces découvertes au plus grand nombre afin de promouvoir une innovation frugale, résiliente et en lien avec le vivant.

En 2023, Corentin de Chatelperron a vécu quatre mois dans le désert mexicain avec Caroline Pultz pour expérimenter un mode de vie autonome et durable grâce aux low-tech. En 2024, ils ont décidé tous deux d’élire domicile pendant quelques mois à Boulogne-Billancourt pour une expérience inédite vivre dans un appartement 100% low-tech.

En complément de la soirée avec Corentin de Chatelperron, nous vous proposons de découvrir au Dôme l’exposition Comment vivre dans le futur ? conçue à partir de ces expérimentations.

L’Ordre des Architectes organise une Action Territoriale (AT) 2025 autour du thème ménager un monde vivant en octobre-novembre 2025 sur l’ensemble du territoire français. Cette AT 2025 se décline en Normandie par le financement d’une exposition inédite présentant les travaux de recherche et d’expérimentation low-tech de la Biosphère Urbaine dirigée par Corentin de Chatelperron. Cette exposition libre d’accès sera présentée au Moho, à Caen à partir du 3 novembre et fera l’objet d’une conférence ouverte au public le 13 novembre à 18h30.

La rencontre du 13 novembre est organisée par le Conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie, le MoHo, le Dôme, l’Université de Caen Normandie et le Campus de Caen grâce au soutien de l’Ordre des architectes de Normandie, de la Région Normandie et du campus de Caen. Il s’inscrit également dans la programmation du Forum économique proposé par le campus de Caen.

Veuillez vous inscrire ici https://forumieprennes.sciencesconf.org/registration .

English : Rencontre avec Corentin Chatelperron

Corentin de Chatelperron is an engineer, explorer and founder of the Low-tech Lab and the Biosphère Expérience association. Aboard the Nomade des Mers laboratory sailboat, he has traveled the world in search of simple, sustainable and accessible technical solutions, inspired by local know-how.

German : Rencontre avec Corentin Chatelperron

Corentin de Chatelperron ist Ingenieur, Forscher und Gründer des Low-tech Labs und des Vereins Biosphère Expérience. An Bord des Laborsegelschiffs Nomade des Mers hat er die Welt auf der Suche nach einfachen, nachhaltigen und erschwinglichen technischen Lösungen, die von lokalem Know-how inspiriert sind, bereist.

Italiano :

Corentin de Chatelperron è ingegnere, esploratore e fondatore del Low-tech Lab e dell’associazione Biosphère Expérience. A bordo del veliero laboratorio Nomade des Mers, ha viaggiato per il mondo alla ricerca di soluzioni tecniche semplici, sostenibili e accessibili, ispirate al know-how locale.

Espanol :

Corentin de Chatelperron es ingeniero, explorador y fundador del Low-tech Lab y de la asociación Biosphère Expérience. A bordo del velero laboratorio Nomade des Mers, ha recorrido el mundo en busca de soluciones técnicas sencillas, sostenibles y accesibles inspiradas en el saber hacer local.

