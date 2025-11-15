Rencontre avec Corine Valade Bibliothèque Municipale de Landrais Landrais

Rencontre avec Corine Valade

Une rencontre avec Corine Valade, lauréate du prix des lecteurs Aunis Sud 2024 pour son roman Danse Neomaye, danse !

English :

A meeting with Corine Valade, winner of the Prix des lecteurs Aunis Sud 2024 for her novel Danse Neomaye, danse!

German :

Ein Treffen mit Corine Valade, Gewinnerin des Leserpreises Aunis Sud 2024 für ihren Roman Danse Neomaye, danse!

Italiano :

Incontro con Corine Valade, vincitrice del premio dei lettori di Aunis Sud 2024 con il suo romanzo Danse Neomaye, danse!

Espanol :

Encuentro con Corine Valade, ganadora del premio de los lectores Aunis Sud 2024 por su novela Danse Neomaye, danse!

