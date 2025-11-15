Rencontre avec Corine Valade Bibliothèque Municipale de Landrais Landrais
Rencontre avec Corine Valade Bibliothèque Municipale de Landrais Landrais samedi 15 novembre 2025.
Rencontre avec Corine Valade
Bibliothèque Municipale de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une rencontre avec Corine Valade, lauréate du prix des lecteurs Aunis Sud 2024 pour son roman Danse Neomaye, danse !
.
Bibliothèque Municipale de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 22 33
English :
A meeting with Corine Valade, winner of the Prix des lecteurs Aunis Sud 2024 for her novel Danse Neomaye, danse!
German :
Ein Treffen mit Corine Valade, Gewinnerin des Leserpreises Aunis Sud 2024 für ihren Roman Danse Neomaye, danse!
Italiano :
Incontro con Corine Valade, vincitrice del premio dei lettori di Aunis Sud 2024 con il suo romanzo Danse Neomaye, danse!
Espanol :
Encuentro con Corine Valade, ganadora del premio de los lectores Aunis Sud 2024 por su novela Danse Neomaye, danse!
L’événement Rencontre avec Corine Valade Landrais a été mis à jour le 2025-10-31 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin