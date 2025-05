Rencontre avec Corinne Blayac et lecture musicale – Sévérac d’Aveyron, 17 juin 2025 07:00, Sévérac d'Aveyron.

Aveyron

Rencontre avec Corinne Blayac et lecture musicale La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-17

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-17

Venez rencontrer Corinne Blayac à la librairie de Sévérac d’Aveyron à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Souffle de Pierres » accompagné d’une lecture musicale.

.

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and meet Corinne Blayac at the Sévérac d’Aveyron bookshop for the release of her new novel « Souffle de Pierres », accompanied by a musical reading.

German :

Treffen Sie Corinne Blayac in der Buchhandlung von Sévérac d’Aveyron anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans « Souffle de Pierres », der von einer musikalischen Lesung begleitet wird.

Italiano :

Venite a incontrare Corinne Blayac alla libreria Sévérac d’Aveyron per l’uscita del suo nuovo romanzo « Souffle de Pierres », accompagnato da una lettura musicale.

Espanol :

Venga a encontrarse con Corinne Blayac en la librería Sévérac d’Aveyron para el lanzamiento de su nueva novela « Souffle de Pierres », acompañado de una lectura musical.

L’événement Rencontre avec Corinne Blayac et lecture musicale Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)