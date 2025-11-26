Rencontre avec Corinne Morel Darleux à la librairie Guillaume Librairie Guillaume Caen

Rencontre avec Corinne Morel Darleux à la librairie Guillaume Mercredi 26 novembre, 19h00 Librairie Guillaume Calvados

Essayiste et autrice de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de La Sauvagière et de livres jeunesse, chroniqueuse pour Reporterre et ancienne consultante, Corinne Morel Darleux décide en 2006 de changer de vie et intègre la fonction publique. Installée désormais dans la Drôme, elle suit de près les problématiques des zones rurales.

Librairie Guillaume 98 Rue Saint-Pierre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Rencontre animée par Pierre Roussel autour du livre « Du fond des océans les montagnes sont plus grandes : récit mésophotique ». livre rencontre

