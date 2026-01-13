Rencontre avec Corinne Morel Darleux Les grandes largeurs Arles

Rencontre avec Corinne Morel Darleux

Vendredi 6 février 2026 de 18h30 à 20h. Les grandes largeurs 11 Rue Réattu Arles Bouches-du-Rhône

Pour commencer l’année en beauté, quoi de mieux qu’une rencontre avec Corinne Morel Darleux à l’occasion de la parution de son dernier roman, Chimères tropicales .

C’est souvent dans la forêt que naissent les histoires. Sous les tropiques, c’est un territoire à la fois familier et étrange, où les sens sont trompés à chaque pas, où l’illusion et la réalité se confondent.

Pour Ariane, qui n’a jamais quitté les montagnes françaises de son enfance, la jungle est de ces lieux fantasmés sur lequel elle a tout lu, tout vu. Alors le jour où deux avions s’écrasent en pleine forêt tropicale, brouillant la frontière entre fiction et réalité, le roman peut commencer.

Dans ce livre envoutant, Corinne Morel Darleux nous entraîne dans un dédale de limbes et de lianes où se croisent des morts inaccomplis, un réalisateur de cinéma, des chamans et des infirmières, un homme jaguar, des voiliers et un Opéra.

Elle nous parle du pouvoir de l’imagination, de son caractère aussi subversif que salvateur, et explore les instants de nos existences où l’illusion envahit notre esprit. .

Les grandes largeurs 11 Rue Réattu Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 54 82 99 03 info@lesgrandeslargeurs.com

English :

What better way to start the year than by meeting Corinne Morel Darleux to celebrate the publication of her latest novel, Chimères tropicales .

