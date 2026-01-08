Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX Librairie Mosaïque Die
Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX Librairie Mosaïque Die jeudi 15 janvier 2026.
Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX
Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Corinne viendra nous présenter et fêter la sortie officielle de son nouveau roman Chimères tropicales paru aux éditions Dalva !
.
Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Corinne will be here to present and celebrate the official release of her new novel Chimères tropicales , published by Dalva!
L’événement Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX Die a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays Diois