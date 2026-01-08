Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX Librairie Mosaïque Die

Rencontre avec Corinne MOREL-DARLEUX

Corinne viendra nous présenter et fêter la sortie officielle de son nouveau roman Chimères tropicales paru aux éditions Dalva !

English :

Corinne will be here to present and celebrate the official release of her new novel Chimères tropicales , published by Dalva!

