Rencontre avec Cubetto, le robot éducatif. médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Rencontre avec Cubetto, le robot éducatif. médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais samedi 4 octobre 2025.

Rencontre avec Cubetto, le robot éducatif. Samedi 4 octobre, 15h30 médiathèque les Voyageurs Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T17:00

Le codage et la programmation deviennent accessibles aux enfants dès 4 ans.

Avec Cubetto, les petits de 3 à 6 ans découvrent sans efforts les premières bases de la robotique. Ce robot éducatif est doté de 2 roues lui permettant de se déplacer sur un tapis de jeu.

médiathèque les Voyageurs 2bis, rue du Lay 85320 Mareuil sur Lay Dissais Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Mareuil-sur-Lay Vendée Pays de la Loire 0228142014 https://www.mediatheques-sudvendeelittoral.fr/ https://www.facebook.com/mediathequessudvendeelittoral/?locale=fr_FR%2F [{« type »: « email », « value »: « m.auffret@sudvendeelittoral.fr »}] La médiathèque les Voyageurs a ouvert ses portes en juin 2023. Un lieu de rencontres où tout vous invite à vous installer… Parkings à proximité, place de parking réservée aux personnes porteuses de handicap, en cœur de ville.

Le codage et la programmation deviennent accessibles aux enfants dès 4 ans.

©CC