Rencontre avec Cyril De Sousa Cardoso Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Cyril De Sousa Cardoso Square Monseigneur Roull Brest vendredi 8 août 2025.

Rencontre avec Cyril De Sousa Cardoso

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

Date(s) :

2025-08-08

Dans cette rencontre, Cyril de Sousa Cardoso abordera la révolution technologique de l’intelligence artificielle et en dressera un état des lieux actuel. Danger ou opportunité pour la société ? Il apportera des pistes de réflexion.

Cyril de Sousa Cardoso est le fondateur de Polaria, expert en IA conversationnelle et générative. Conférencier, leader d’opinion et stratège en intelligence artificielle, il est reconnu en France pour son expertise et son influence dans le domaine.

Guide l’IA générative éd. Deboeck Supérieur

Informations pratiques :

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec Cyril De Sousa Cardoso Brest a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole