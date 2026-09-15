Rencontre avec Cyril Pedrosa Médiathèque Les Saulnières Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Les Saulnières · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Rencontre avec Cyril Pedrosa
Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Rencontre dans le cadre de Faites Lire !
Rencontrez l’invité d’honneur de Faites Lire ! à la médiathèques Les Saulnières. Gratuit. .
Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Event as part of the « Faites Lire! » initiative
L’événement Rencontre avec Cyril Pedrosa Le Mans a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72
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