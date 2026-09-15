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AGENDA · Le Mans

Rencontre avec Cyril Pedrosa Médiathèque Les Saulnières Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Les Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque Les Saulnières
Adresse
239 Avenue Rhin et Danube
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Rencontre avec Cyril Pedrosa

Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Rencontre dans le cadre de Faites Lire !
Rencontrez l’invité d’honneur de Faites Lire ! à la médiathèques Les Saulnières. Gratuit.   .

Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

Event as part of the « Faites Lire! » initiative

L’événement Rencontre avec Cyril Pedrosa Le Mans a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72

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