Rencontre avec Cyril Pedrosa Médiathèque Les Saulnières Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Les Saulnières · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Rencontre avec Cyril Pedrosa

Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:00:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Rencontre dans le cadre de Faites Lire !

Rencontrez l’invité d’honneur de Faites Lire ! à la médiathèques Les Saulnières. Gratuit. .

Médiathèque Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Event as part of the « Faites Lire! » initiative

L’événement Rencontre avec Cyril Pedrosa Le Mans a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72