Rencontre avec Dana Lixenberg et les commissaires de l’exposition Marcel Feil et Laurie Hurwitz Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre offre une plongée dans l’univers de Dana Lixenberg, photographe qui, depuis plus de trente ans, explore l’Amérique contemporaine avec sensibilité et humanité. Ses portraits épurés d’icônes culturelles et de communautés souvent marginalisées, réalisés à la chambre grand format, révèlent l’essence de ses sujets à travers un échange intime et profondément humain.

Marcel Feil et Laurie Hurwitz dialogueront avec l’artiste sur son processus créatif, ses méthodes de travail et de sa manière unique de capturer l’identité et la présence de chacun·e. Une occasion privilégiée d’échanger avec l’artiste et les commissaires, et de prolonger l’expérience de l’exposition en partageant leurs regards sur son œuvre.

La discussion sera suivie d’une session de signature à la librairie à partir de 20h30.

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition Dana Lixenberg — « American Images », la MEP a le plaisir de vous inviter à une rencontre exceptionnelle avec l’artiste, en discussion avec les commissaires Marcel Feil et Laurie Hurwitz. La rencontre sera suivie d’une session de signature à la librairie.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 21h00

payant

De 0 à 14 €.

Public jeunes et adultes.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-avec-dana-lixenberg-et-les-commissaires-de-lexposition-marcel-feil-et-laurie-hurwitz/ +33144787500 info@mep-fr.org



