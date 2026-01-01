Rencontre avec Daniel Fiévet Square Monseigneur Roull Brest

Rencontre avec Daniel Fiévet

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29 19:00:00

Date(s) :

2026-01-29

L’animateur du podcast éponyme diffusé sur France Inter nous plonge au cœur de récits réels de survie. Des hommes et des femmes, confrontés à des situations extrêmes en pleine nature, ont trouvé la force de s’en sortir. De l’Alaska à l’Amazonie, ces histoires fascinantes révèlent l’instinct de survie et la résilience humaine. Après le beau succès de Naufragés, découvrez le nouveau volume de ces captivantes histoires vraies racontées par ce conteur né qu’est Daniel Fiévet.

In Extremis. Histoires de survie éd. Julliard

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Daniel Fiévet

L’événement Rencontre avec Daniel Fiévet Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue